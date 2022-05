Dopo la vittoria dello scudetto, i rossoneri accelerano per il primo colpo sul mercato: possibili già la prossima settimana le visite mediche dell'attaccante belga (con contratto in scadenza col Liverpool), che giocherà la finale di Champions League e poi inizierà la sua nuova avventura in Italia

Scudetto vinto e primo colpo (quasi) in chiusura: il Milan is on fire. Mentre tifosi rossoneri festeggiano la vittoria del campionato ei giocatori sfilano per le vie di Milano, la dirigenza rossonera lavora in vista della prossima stagione. È ormai vicinissimo Divock Origi. L'attaccante belga, infatti, lascerà il Liverpool al termine della stagione (con la finale di Champions League contro il Real Madrid da giocare il 28 maggio in diretta su Sky Sport) e poi inizierà la nuova avventura. Già questo lunedì 30 maggio, il classe 1995 potrebbe volare alla volta di Milano per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare il contratto con il Milan.