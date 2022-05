La Salernitana aspetta Nicola

In vista della prossima stagione, il club granata vorrebbe proseguire con Nicola in panchina. Offerto un contratto annuale, ma l'allenatore ne chiede due e valuta. Come alternativa può esserci Pirlo, ex Juve che lo scorso inverno fu vicino alla Salernitana, che gli preferì proprio Nicola dopo l'esonero di Colantuono