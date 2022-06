Bale: "Ritiro? Posso posticipare per un po'..."

Il gallese e la sua nazionale staccano il pass per il Mondiale: "Si è avverato un sogno. È il risultato più grande del nostro calcio". Poi una battuta sul futuro: "Ritiro? Posso posticipare almeno per un po'". Dopo 9 anni, Bale ha lasciato il Real Madrid. Dal 6 giugno torna "Calciomercato - L'originale" con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna. In onda tutte le sere dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio

Soltanto 290 minuti giocati in stagione con il Real Madrid , ma (ancora) decisivo con la maglia del Galles : da una punizione calciata da Gareth Bale è arrivata la devizione sfortunata di Yarmolenko che ha consegnato la vittoria alla nazionale gallese . Il Galles ha staccato così il pass per il Mondiale di Qatar 2022 (che si disputerà dal 21 novembre al 18 dicembre 2022), giocando la competizione 64 anni dopo l'ultima volta. "Possiamo dire che il sogno si è avverato - ha raccontato il gallese ai microfoni di Sky Sport UK - È il risultato più grande nella storia del nostro calcio, siamo tutti in estasi. Abbiamo lavorato fin dall'inizio per raggiungere questo obiettivo, non riesco a spiegare le sensazioni che stiamo provando". Poi una battuta, ridendo, sul futuro: " Ritiro ? Dovrò rimandarlo , almeno per un po' ".

Addio al Real Madrid, e ora?

leggi anche

Yarmolenko in lacrime, a consolarlo c'è... Bale

Gareth Bale guiderà il Galles nel Mondiale del Qatar, ma non si sa ancora quale sarà la sua nuova squadra. Dopo nove anni, è finita la sua storia al Real Madrid e l'ex Tottenham lascerà il club campione d'Europa il prossimo 30 giugno. "Sono arrivato qui da giovane che voleva realizzare il sogno di giocare per il Real Madrid. Indossare la divisa bianca, portare lo stemma sul petto, giocare al Santiago Bernabéu, vincere titoli e far parte di ciò per cui è così famoso: vincere la Champions League. Ora posso guardare indietro, riflettere e dire con onestà che questo sogno è diventato realtà", ha scritto il gallese in una lunga lettera d'addio. Il classe 1989, dopo una stagione da separato in casa, cerca una nuova avventura dopo aver conquistato 19 trofei conquistati e realizzato 106 in 258 partite con il Real Madrid.