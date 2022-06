Inter-Cambiaso, l'agente Bia: "Ne abbiamo parlato"

Calciomercato

Dopo Onana, già preso per la prossima stagione, l'amministratore delegato dell'Inter ha chiuso per un altro colpo a costo zero, Henrikh Mkhitaryan, che ha rifiutato la proposta di rinnovo della Roma e firmerà un biennale con i nerazzurri: manca solo l'ufficialità. Queste operazioni per Marotta non sono una novità: fin dai tempi della Juventus, ha sempre costruito le sue squadre riuscendo a individuare e prelevare campioni in scadenza. Ricordate tutti i suoi grandi colpi a parametro zero bianco-nero-azzurri?