Primo meeting tra Inter e Chelsea per Lukaku. Confronto positivo, anche se resta la distanza sulle cifre. Si lavora sul prestito oneroso: respinta una prima offerta nerazzurra di 5 milioni. Nei prossimi giorni un nuovo contatto tra i due club. Intanto, Marotta e Ausilio hanno trovato un principio di accordo con l'Empoli per Asllani

Contatto doveva essere e contatto è stato. Inter e Chelsea si sono parlati per risolvere l’affare Lukaku. Il meeting è stato positivo, toni cordiali e interesse comune di arrivare a una conclusione. Gli inglesi si sono mostrati bendisposti a ridare il belga, a fronte di un’offerta utile a uscirne nel modo più indolore possibile. C’è anche la disponibilità da parte dei Blues di arrivare velocemente a una conclusione. L’Inter ha offerto 5 milioni per il prestito oneroso, il Chelsea ha detto no, vuole di più ma non ha ancora indicato una cifra. La distanza c’è ancora. E nei prossimi giorni andrà in scena il secondo tempo in cui i Blues faranno il prezzo, probabilmente vicino ai 15 milioni, e l’Inter proverà ad avvicinarsi. Di tutte le soluzioni esplorate nella riunione, quella del prestito oneroso al momento pare la più percorribile. L’Inter tornerà alla carica prestissimo.