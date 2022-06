L'ormai ex capitano del Napoli è partito alla volta del Canada: ad attenderlo una nuova avventura in MLS. Insigne ha firmato un contratto con il Toronto FC. La presentazione ufficiale il 27 giugno

È iniziata l'avventura in Major League Soccer di Lorenzo Insigne . L'ormai ex capitano del Napoli è partito, all'alba di venerdì, alla volta del Canada. Ad attenderlo il Toronto FC . Il club canadese e il classe 1991 hanno chiuso l'operazione lo scorso gennaio : Lorenzo Insigne ha firmato un contratto quadriennale . L'esterno offensivo, smaltiti i problemi accusati nel ritiro della Nazionale Italiana, potrebbe debuttare con il nuovo club il prossimo 9 luglio , nella sfida contro il San Jose . Il 27 giugno, invece, ci sarà la presentazione ufficiale.

Anche Criscito al Toronto FC

Non solo Lorenzo Insigne: anche Domenico Criscito lascia l'Italia e il Genoa e vola in Canada: dopo 274 partite, il classe 1986 ha risolto il proprio contratto con il club rossoblù e firmerà presto con il Toronto FC. I due, quindi, saranno attesi da una nuova e suggestiva avventura in MLS.