Il CEO della Juventus fa il punto sulla situazione del difensore olandese, obiettivo di mercato del Chelsea: "Oggi è impossibile trattenere un giocatore che se ne vuole andare. Ma è sempre una questione di numeri, non è che se uno vuole andare via gli rispondi: prego, accomodati". Su Pogba: "Le cose si stanno evolvendo molto, molto bene" CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

"Oggi è impossibile trattenere un giocatore che se ne vuole andare. Ma è sempre una questione di numeri, non è che se uno vuole andare via gli rispondi: prego, accomodati". Nel corso di una lunga intervista concessa a Tuttosport, il CEO della Juventus Maurizio Arrivabene parla della vicenda di calciomercato riguardante Matthijs de Ligt, obiettivo del Chelsea per la difesa. "Torniamo a parlare di giocatori che seguono i consigli dei procuratori o dei colleghi invece che della società - spiega - è difficile trattenere un giocatore, però dal tavolo della trattativa bisogna alzarsi tutti e tre soddisfatti. E vale sempre l'articolo quinto: chi ha i soldi ha vinto".

"Pogba? Le cose si stanno evolvendo molto bene" approfondimento Back to Serie A: tutti i ritorni dalla Premier In attesa di chiarire la questione De Ligt, la Juve lavora per riportare a Torino Paul Pogba. "Gli stiamo parlando e le cose si stanno evolvendo molto, molto bene - ammette Arrivabene - la presenza di certi giocatori è importante sia dal punto di vista tecnico che commerciale. Il mio sogno sarebbe avere un giocatore italiano che venga riconosciuto a livello internazionale. Mi ha stupito Vlahovic: ha una voglia di vincere e dimostrare il suo valore pazzesca, è un guerriero". Il serbo ha preso in attacco il posto che fino a un'estate fa era di Cristiano Ronaldo: "Cristiano non è stato sfruttato fino in fondo per colpa del Covid. C'è un fatto di cui sono però fermamente convinto: la Juventus va sopra qualsiasi giocatore".

"Con Dybala nessuna guerra. Bilancio dolorosissimo" approfondimento Inter, il significato delle parole di Marotta Arrivabene torna anche sull'addio con Paulo Dybala: "C'è stato un accordo per il rinnovo, poi c'è stato l'aumento di capitale - ricorda - ci siamo tutti presi una pausa, di cui i procuratori erano informati. Ci siamo rincontrati e abbiamo detto che i termini erano cambiati. Per cui da un contratto quadriennale a certe cifre siamo passati a un'altra strategia. Ma non c'è stata nessuna guerra tra noi e Dybala. Mi auguro che trovi la squadra e le soddisfazioni che merita". Il 30 giugno è giorno di chiusura dei bilanci: "Quello che chiudiamo è un esercizio ancora dolorosissimo - sottolinea Arrivabene - gli effetti della pandemia non sono ancora passati. La chiusura dello Stadium e del museo ha causato danni per 75/80 milioni di perdite su due esercizi. Il bilancio al 30 giugno 2022 sarà ancora lacrime e sangue, però vedo un miglioramento nel futuro".

"Silenzio sul mercato? Sappiamo cosa vogliamo" leggi anche Juventus, Kimpembe idea se parte De Ligt Il CEO della Juventus racconta anche la filosofia del club sul mercato: "Senza un protocollo preciso. Non c'è Arrivabene, Cherubini, Nedved o Allegri che determinano una strategia. C'è un tavolo intorno al quale ci si mette e innanzitutto si valutano i numeri, perché oggi hanno una certa importanza, e da lì, insieme, si decide. Il silenzio sul mercato è frutto del nostro stile, ci muoviamo senza enfasi ma a partire dal presidente sappiamo esattamente cosa vogliamo e come ottenerlo". Con uno sguardo al futuro: "Stiamo progettando una Juventus che parta dal calcio, perché rimane il nostro cuore pulsante, ma che si allarghi in altre dimensioni - è la visione di Arrivabene - ovviamente tutto parte da una squadra vincente e competitiva ad alti livelli, senza di quella fai fatica. Ma abbiamo la fortuna di partire da un posizionamento in Italia e in Europa che ci consente di andare oltre il concetto di club di calcio e diventare una global company. Il calcio è un sistema molto complesso. Sono sincero: da fuori credevo fosse più semplice. Qui alla Juventus hai tante attività diverse: lo stadio che ha un suo business, la prima squadra, il settore giovanile e la squadra femminile".