In attesa di definire il futuro di De Ligt, su cui c'è il Chelsea, il club bianconero pensa a Presnel Kimpembe, difensore francese del Paris Saint-Germain. Cambiaso ad un passo dal bianconero CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE IN TEMPO REALE

La Juventus continua a lavorare sul mercato. In attesa di definire l'accordo totale con il Genoa per Andrea Cambiaso, il club bianconero guarda anche alle cessioni. Nonostante un contratto in scadenza nel giugno del 2024, il futuro di Matthijs De Ligt potrebbe anche essere lontano da Torino. Sul centrale olandese, infatti, c’è il pressing del Chelsea, che cerca un difensore e segue anche Milan Skriniar dell'Inter e Kalidou Koulibaly del Napoli. Nel caso in cui De Ligt dovesse essere ceduto, la Juventus non vorrebbe farsi trovare impreparata.