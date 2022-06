Chiellini: "Convinto da Pirlo e Nesta". Avrà la 14

L'ex difensore della Juventus si presenta con il suo nuovo club: "Ho parlato con Pirlo, Nesta e Del Piero, mi hanno detto grandi cose sulla MLS e su Los Angeles. Contento dell'arrivo di Bale, convinto che questo sia il club perfetto per me. Ho ritenuto il mio tempo alla Juve concluso e volevo finire ad alti livelli. Quando ho parlato con i Los Angeles FC ho capito la forza di questa realtà" CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE Condividi

"Ho parlato con Andrea Pirlo e Sandro Nesta e mi detto belle cose su questo campionato. Certamente ci sono delle differenze nel modo di giocare e nel modo di vivere. Ma sono aperto a vivere tutte le novità". Giorgio Chiellini si presenta con il sorriso a quello che definisce "un nuovo capitolo della vita". Prima conferenza ufficiale da giocatore dei Los Angeles FC per l'ex difensore della Juventus, che prima di accettare il trasferimento in MLS ha sentito tanti ex colleghi e compagni di squadra: "Ho visto tutte le partite della squadra dall'inizio della stagione, il livello è buono - spiega - ho parlato con Alessandro Del Piero sulla vita a Los Angeles e mi ha detto di venire: lui ci vive da otto anni e ama questa città".

"Club perfetto per me, contento per Bale" leggi anche Chiellini partito per gli Usa: ora lo aspetta Bale Per volare negli States, Chiellini ha lasciato la Juve dopo 17 anni, con 560 partite giocate, 36 gol, nove scudetti, cinque Coppe Italia e cinque Supercoppe. "Sono convinto che questo sia il club perfetto per me - ammette - per quel che mi riguarda non voglio cambiare la squadra, voglio solo aggiungere qualcosa, un pizzico di esperienza". E risponde con ironia a chi gli ricorda che solitamente In MLS dall'estero arrivano gli attaccanti: "Ho letto che gli attaccanti fanno vendere i biglietti, i difensori fanno vincere i campionati. E questo è il mio obiettivo e la mia sfida. Quando ho iniziato a vedere la squadra ho notato che ci sono dei difensori fantastici e mi son chiesto: 'Ma perché mi vogliono?' (ride, ndr). Certamente posso dare una mano, non solo giocando ma vivendo la quotidianità col gruppo". L'ex capitano bianconero vestirà la maglia numero 14 ed esordirà l'8 luglio contro i Galaxy: "Sono contento che Carlos Vela sia stato confermato e che Gareth Bale arrivi a giorni, la rosa è profonda, metto a disposizione la mia esperienza e trovo una grande organizzazione". Spazio per una battuta sulla Juve: “Adesso posso finalmente essere un tifoso della Juventus come tanti e spero che Paul Pogba arrivi presto".

"Ho pensato al ritiro. Primo contatto a gennaio" approfondimento Chiellini in Mls: sarà il 22° italiano di sempre La conferenza di presentazione è stata anche l'occasione per rivivere la trattativa: "A gennaio qualcuno mi ha chiesto se fossi interessato al trasferimento a Los Angeles e la settimana dopo la sconfitta contro la Macedonia del Nord c'è stata la prima chiamata. Ho pensato al ritiro - spiega Chiellini - solo un'importante offerta avrebbe potuto cambiare la mia idea. Ho ritenuto il mio tempo alla Juventus concluso e volevo finire ad alti livelli. Quando ho parlato con i Los Angeles FC ho capito la forza di questo club e mi sono fortemente convinto a venire. E sono felice di essere qui". Un entusiasmo già dimostrato sul campo, festeggiando con i compagni la vittoria per 3-1 contro Dallas. L'ex Juve ha assistito alla partita sugli spalti ma a fine gara è sceso in campo per complimentarsi per la vittoria e, dotato di megafono, ha iniziato a intonare cori. Un video postato su Twitter dal club, con tanto di saluto in italiano: "Buonanotte, Los Angeles".