Dopo aver saltato la prima amichevole stagionale per lombalgia, Nicolò Zaniolo è partito con la squadra alla volta del Portogallo per il ritiro del club giallorosso. Il giocatore, scuro in volto, aspetta novità di mercato e va verso il forfait nel test di mercoledì contro il Sunderland. Intanto Mourinho non ha convocato Diawara, Villar e Kluivert: i tre sono in uscita

La Roma è partita da Fiumicino direzione Albuifera, in Portogallo, dove la squadra resterà in ritiro fino al 23 luglio. Del gruppo squadra fa parte anche Nicolò Zaniolo, al centro delle voci di mercato. Il classe 1999 non ha preso parte alla prima amichevole stagionale contro il Trastevere causa lombalgia ed è da capire se sarà schierato nelle prossime. A cominciare dal test match con il Sunderland di mercoledì 13 luglio, contro cui dovrebbe dare ancora forfait. Alla vigilia Zaniolo non si è allenato per un fastidio muscolare. In questo periodo il giocatore, apparso scuro in volto in aeroporto, aspetta novità sul fronte mercato. Vuole la Juventus.