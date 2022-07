In quale campionato si è investito di più finora? La Premier League, come prevedibile, resta al comando. Segue la Serie A che, tuttavia, in termini di saldo spese/entrate scende al 3° posto: una neopromossa inglese ha speso più della squadra più "spendacciona" e di tutte le big del nostro campionato, mentre in Ligue 1 si registra l'unico saldo positivo nei top-5 campionati. Ecco l'analisi completa

