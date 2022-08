Non solo Kostic. In attesa dell'arrivo dell'esterno dell'Eintracht a Torino, la Juventus si sta muovendo su altri obiettivi di mercato. La priorità resta l'attaccante. I bianconeri cercano un giocatore che possa essere non solo un vice Vlahovic, ma anche la possibile spalla della punta serba nel 3-5-2. Per questo motivo in prima fila ci sono Memphis Depay del Barcellona e Anthony Martial del Manchester United, mentre Arkadiusz Milik parte un passo indietro. La Juve ha maggiore fiducia su Depay, ma va imbastita la trattativa perché l'olandese, che percepisce un ingaggio importante, dovrebbe liberarsi dal club blaugrana. Martial, reduce dal prestito al Siviglia, è un nome che torna di moda, ma il francese è attualmente fermo per infortunio.