Il nuovo acquisto bianconero nell'intervista al canale Youtube del club: "Non è difficile dire sì alla Juve, quando chiama questa società è sempre il momento giusto. Posso portare tanta qualità, non vedo l'ora di giocare davanti ai tifosi e dare tutto"

La Juventus lo ha fortemente voluto per rinforzare la batteria di esterni offensivi a disposizione di Max Allegri e lui, Filip Kostic, non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura in bianconero. Intervistato sul canale Youtube della Juve, il serbo classe 1992 – arrivato dall' Eintracht Francoforte per 12 milioni di euro più 4.5 milioni di bonus – non nasconde tutta la sua emozione per la sfida che lo attende. Queste le sue parole nella prima intervista ufficiale da nuovo calciatore della Juventus.

Pogba, Di Maria, Bremer e ora Kostic. La Juventus si rifà il trucco e cambia 4/11 della sua formazione titolare: ecco come potrebbe essere l’11 tipo bianconero per la prossima stagione e quello che invece, in piena emergenza, potrebbe debuttare lunedì contro il Sassuolo nella prima giornata di campionato KOSTIC-JUVE, OGGI L'ARRIVO: LA GIORNATA LIVE

leggi anche

Juve, Depay è più vicino. United-Rabiot: si tratta

Filip, benvenuto alla Juventus. È una giornata speciale per te, mi racconti quali sono le tue sensazioni?

"Grazie. Si, è vero, è una giornata speciale per me. Sono molto contento, questa mattina quando stavo aspettando di venire qui ero molto emozionato; non vedo l’ora di allenarmi con la squadra e giocare davanti ai nostri tifosi"

Cosa ti ha spinto a dire sì alla Juve?

"Non è difficile dire sì alla Juventus"

Ritrovi un tuo compagno di nazionale, Vlahovic. Ti sei già immaginato il tuo esordio accanto a Dusan in campo?

"Sì, certo, ho già parlato con Dusan. Sono contento che lui fa parte della squadra ed è uno dei migliori attaccanti. È bello giocare con lui"

È il momento giusto per la tua carriera arrivare in un grande club come la Juve? Senti che questo può essere il passaggio decisivo?

"Sì, certo, ho dato tutto e ho lavorato duro per questo e me lo merito. Quando arriva la Juve, non importa quando, è sempre il momento giusto"

Che contributo pensi di poter portare alla squadra bianconera?

"Posso portare tanta qualità, ci proverò. Darò tutto per i colori bianconeri"

Negli ultimi 4 anni a Francoforte tu avevi il maggior numero di crosso di tutta la Bundesliga e hai terminato con il secondo maggior numero di assist in campionato. Per quale motivo ti piace aiutare così tanto i tuoi compagni?

"A me piace giocare così, poi dipende da cosa vuole da ma il mister e qual è la cosa migliore per la squadra. Se fa bene alla squadra, lo farò"

La telecamera è tutta per te: manda un messaggio ai tuoi nuovi tifosi

"Ciao bianconeri, sono molto contento di essere qui. Ci vediamo presto in campo"