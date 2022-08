Calciomercato

Ufficiale l'approdo in bianconero di Filip Kostic, esterno serbo reduce dalla lunga esperienza in Bundesliga: arriva per 12 milioni più oneri accessori fino a un massimo di 1.5 milioni e bonus variabili da 3 milioni. Percorso inverso per Luca Pellegrini, ufficiale in prestito secco al club di Francoforte. Tutto il mercato della Juventus, tra acquisti e cessioni, in questa sessione CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE