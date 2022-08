I giallorossi sarebbero molto vicini al difensore blaugrana ed ex campione del mondo 2018 con la Francia. Il giocatore, che ha un contratto con il club spagnolo fino al 30 giugno 2026, arriverebbe in Salento in prestito

Il Lecce è molto vicino a Samuel Umtiti. Confermate le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna: i giallorossi stanno per piazzare il colpo, con il difensore centrale del Barcellona che è a un passo dal trasferirsi in Salento. Il giocatore francese, che ha un contratto con i blaugrana fino al 2026 rinnovato nello scorso gennaio, arriverebbe in prestito. Umtiti, che in passato è già stato vicino più volte all'arrivo in Serie A, questa volta è davvero a un passo dall'Italia: il Lecce di Corvino e Baroni lo aspetta.