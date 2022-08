Calciomercato, tutte le news e le trattative LIVE

Bologna, in chiusura la trattativa per Nikola Moro

Il Bologna sta per chiudere l'acquisto di un centrocampista: si tratta di Nikola Moro, croato classe 1998 di proprietà della Dinamo Mosca. La trattativa dovrebbe essere definita entro le prossime 48 ore. Adesso il club rossoblù sta lavorando per trovare un gentlemen agreement con la Dinamo Mosca: Moro, infatti, potrebbe anche lasciare unilateralmente e partire in prestito secco (seguendo la normativa legata al conflitto Russia-Ucraina, che permette ai giocatori di potersi liberare entro il 30 giugno 2023), ma i club stanno lavorando per trovare una soluzione amichevole, con il possibile inserimento del diritto di riscatto