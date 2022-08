Se Jorge Mendes sta provando ad architettare l'operazione per il trasferimento di Osimhen e l'arrivo al Napoli di CR7, l'agente dell0attaccante nigeriano spazza via ogni dubbio sul futuro del suo assistito: "Nessuna trattativa, resta in azzurro"

Osimhen resta a Napoli e non è in corso nessuna trattativa per una sua cessione, né tantomeno si lavora per uno scambio con Cristiano Ronaldo. Presa di posizione forte e netta quella che arriva via Twitter da Roberto Calenda, agente dell’attaccante nigeriano del Napoli: "Nessuna trattativa in corso, nessuno scambio. Victor Osimhen è un giocatore del Napoli e vuole giocare la Champions col suo Napoli dopo averla conquistata sul campo con orgoglio insieme a mister e compagni". Poche parole ma che spazzano definitivamente via ogni voce su un futuro lontano da Napoli del suo assistito.