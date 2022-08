Il Manchester United è sempre più vicino ad assicurarsi Antony dell’Ajax. Nonostante il club olandese abbia rifiutato l’offerta da 90 milioni di euro per il cartellino dell’esterno offensivo brasiliano, i Red Devils sono comunque convinti di riuscire a portare il giocatore – che Ten Hag conosce molto bene avendolo già allenato – in Inghilterra. L'ultima offerta dello United potrebbe dunque arrivare ai 100 milioni (bonus compresi) richiesti dall’Ajax, con il giocatore che non è stato convocato per la trasferta di Utrecht che ha visto l’Ajax imporsi per 2-0 in Eredivisie. Segnale di come le trattative tra i due club siano ancora in corso.