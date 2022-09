Calciomercato

Ufficiale l'approdo in bianconero di Leandro Paredes, che torna in Italia dopo l'esperienza al Psg: arriva in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni per una cifra di 22,6 milioni più bonus. Per i bianconeri ufficiale anche una cessione, con l'arrivederci di Rovella direzione Monza (prestito secco). Tutto il mercato della Juventus, tra acquisti e cessioni, in questa sessione CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE