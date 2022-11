Transfermarkt ha pubblicato le nuove quotazioni di mercato della Serie A. Valutazioni che sottolineano come alcuni dei big del nostro campionato abbiano perso valore rispetto all’ultimo aggiornamento: tra i più svalutati anche Pogba e Lukaku. Va ricordato, però, che entrambi, così come altri giocatori presenti in questa classifica (Chiesa e Zapata, per esempio) hanno perso valore a causa della loro inattività per infortuno, non per prestazioni negative nel periodo preso in considerazione

I PIU' PREZIOSI IN SERIE A