Il centrocampista belga è sempre più vicino al ritorno in Italia: Nainggolan potrebbe presto giocare in Serie B con la Spal, allenata dal suo ex compagno e grande amico De Rossi. Dopo i contatti delle ultime settimane, il club di Ferrara ha fatto ulteriori passi avanti e ha proposto un contratto di sei mesi con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A: accordo vicino

Radja Nainggolan e Daniele De Rossi , la coppia potrebbe presto riformarsi. Dopo i contatti avviati nelle ultime settimane, la Spal ha fatto ulteriori passi in avanti per il centrocampista belga, che dunque potrebbe diventare un nuovo giocatore del suo ex compagno alla Roma, adesso allenatore del club di Ferrara. Nainggolan e De Rossi sono da sempre legati da un ottimo rapporto , testimoniato anche dalle parole del 'Ninja' che di recente ha dichiarato di essere pronto ad aiutare l'amico , qualora ne avesse bisogno. Ed è per questo che la Spal ha accelerato .

La durata dell'accordo

La società del presidente Joe Tacopina ha messo sul piatto un contratto di sei mesi, con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A ed opzione per gli anni successivi. E adesso le parti sono davvero vicine. Per Nainggolan, svincolato dopo l'ultima esperienza all'Anversa e per il quale si era parlato di un possibile ritorno a Cagliari dopo l'arrivo di Claudio Ranieri in panchina, potrebbe dunque essere giunto il momento di una nuova avventura in Italia: Ferrara potrebbe essere la sua nuova casa, la Spal allenata dall'amico De Rossi la sua nuova squadra.