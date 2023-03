Dalla seconda serie ai Mondiali in Qatar: chi è Fullkrug

Quella dell'attuale capocannoniere della Bundesliga è una storia davvero incredibile. Prima punta possente (1,89 m) ma molto versatile, può essere impiegato in tutti i ruoli offensivi. 30 anni compiuti a febbraio, fino a poco tempo fa non era molto conosciuto nel grande calcio. Cresciuto nel Werder Brema, tra il 2011 e il 2013 debutta in Bundesliga e raccoglie qualche presenza con le Nazionali giovanili tedesche senza però mai fare un vero e proprio salto di qualità. Dalla stagione 2013/14 inizia un lungo girovagare tra diversi club di serie inferiori, dal Greuther Furth al Norimberga fino all'Hannover, prima del ritorno al Werder Brema nel 2019. Dopo una prima stagione in Bundesliga, in quella successiva retrocede in seconda serie e nella terza annata diventa il grande protagonista, trascinando il suo attuale club alla promozione nel 2021/22 con 19 gol in campionato. In questa stagione la svolta: dopo aver segnato 10 gol fino alla pausa per il Mondiale, il CT della Germania Hansi Flick decide di convocarlo per la prima volta proprio in vista del torneo in Qatar. Al debutto con la Nazionale tedesca, in amichevole contro l'Oman, va subito in gol, poi si ripete due volte ai Mondiali contro Spagna e Costa Rica, senza però riuscire ad evitare l'eliminazione al primo turno della sua squadra. In totale, per lui, i gol con la Germania sono 6 in 6 partite: una media clamorosa che a questo punto non può che far sognare anche i tifosi del Torino.