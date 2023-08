Non solo Azmoun . La Roma da qui a fine mercato prenderà un altro attaccante, e novità arrivano sul fronte Lukaku con il Chelsea che apre al prestito , formula che permetterebbe ai giallorossi di entrare in corsa per il belga.

Roma-Lukaku, gli scenari

Arrivano conferme su quanto uscito in Inghilterra nella mattinata di oggi, 25 agosto. Il Chelsea apre al prestito oneroso per Lukaku, possibilità 'estrema' se i Blues non riuscissero a cedere il centravanti belga a titolo definitivo. Decisione che può rappresentare un vero e proprio assist per la Roma, che a queste condizioni può entrare in corsa e giocarsi le proprie carte. Il club italiano pagherebbe infatti lo stipendio per intero e una minima cifra per il prestito, pur sapendo della concorrenza di Psg e Barcellona. Juve al momento defilata.