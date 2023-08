L'ex centrocampista giallorosso ha parlato nel corso di una lunga intervista al Corriere dello Sport della scelta dell'amico e vecchio compagno di Nazionale: "Roma è la piazza ideale per Romelu, darà tantissimo ed è l'ideale per Mou. E sono felice che non sia andato alla Juventus. L'Inter? Solo lui sa la verità sulla rottura" ROMA-LUKAKU, CONTRATTO DEPOSITATO - CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

Insieme hanno condiviso la maglia della Nazionale belga e adesso, anche se in tempi diversi, pure quella della Roma. E, secondo il pensiero di Radja Nainggolan, Romelu Lukaku non avrebbe potuto fare scelta migliore. Della decisione dell'amico e non solo ha parlato il Ninja, uno che con l'ambiente giallorosso ha sempre mantenuto un feeling particolare, nel corso di una lunga intervista al Corriere dello Sport: "Sono davvero felice che Romelu sia arrivato alla Roma - ha detto il centrocampista trentacinquenne, attualmente svincolato dopo le ultime esperienze con Royal Antwerp e Spal -, ha la mentalità vincente, quella del grandissimo giocatore e del professionista. Io lo conosco benissimo, è un bravo ragazzo e dà sempre tutto per la squadra. Non crea problemi, è sempre concentrato sul gruppo e sugli obiettivi da raggiungere. È felicissimo di questa sfida".

"Roma piazza ideale, Romelu può fare benissimo" Nainggolan ha poi spiegato perché Lukaku può dare qualcosa in più alla Roma e perché la piazza giallorossa è quella ideale per lui: "Se Romelu si sente amato, dà sempre qualcosa in più. Ha bisogno di sentire l'intensità del legame con l'ambiente, la piazza e i tifosi. Se avverte questo feeling, in campo arriva a dare più del massimo. Nella scorsa stagione ha avuto un po' di problemi, alcune difficoltà all'Inter, con cui si è lasciato male. Per questo vorrà mettersi in mostra. Alla Roma non porterà solo i gol, serviva una punta che pesasse sulla difesa avversaria. Mi ha detto che durante l'estate ha lavorato duramente. Chiaramente avrà bisogno di un po' di tempo per adattarsi, ma la cosa importante è che non venga criticato come fecero alcuni tifosi con Dzeko".

"Felice che Lukaku non sia andato alla Juve" In chiusura il Ninja ha parlato della fine del rapporto dell'amico con l'Inter e del mancato trasferimento alla Juventus: "Non so la verità sulla fine del rapporto tra Lukaku e i nerazzurri, per questo preferisco non parlarne. È facile giudicare senza sapere i fatti, in Italia è sempre la stessa storia: si chiacchiera troppo. Alcuni dicono che Romelu è andato alla Roma perché non aveva altre offerte. Questa cosa non mi piace. E, anche se fosse, non ci sarebbe niente di male. Si divertirà di più in una piazza come Roma che in altre piazze noiose: Roma gli darà tanto e lui darà tantissimo ai tifosi. La Juventus? Sono contento che non ci sia andato. La Juve è una grande società, ma battere i più forti è la cosa più bella. Per me quella con i bianconeri è stata una sfida personale, non sempre ho vinto ma li ho messi in difficoltà: andare lì e vincere lo scudetto equivaleva ad essere solo un numero, io invece preferico essere protagonista. Sono felice che Lukaku non sia andato alla Juve e che abbia scelto la Roma, Mourinho non poteva trovare di meglio. E lo stesso vale per Romelu: questa stagione alla Roma, da protagonista, gli farà vivere una seconda giovinezza".

L'amicizia tra Nainggolan e Lukaku Quello tra Radja e Romelu è un legame di lunga data. Amici praticamente da sempre, i due hanno condiviso la maglia del Belgio sin dai tempi dell'Under 21, arrivando poi a vestire insieme quella della Nazionale maggiore dal 2012 al 2018, anno in cui il Ninja ha lasciato i 'Diavoli Rossi'. Nainggolan e Lukaku hanno giocato contemporaneamente l'Europeo del 2016, terminato ai quarti di finale, e hanno condiviso per un breve periodo, nella stagione 2020/21, anche la maglia dell'Inter prima del trasferimento del centrocampista al Cagliari nel mercato di gennaio. Adesso, anche se in tempi diversi, condivideranno anche l'esperienza in giallorosso: con la Roma Nainggolan ha giocato per quattro stagioni e mezza, dal gennaio 2014 al 2017/18, raggiungendo l'apice della carriera con la semifinale di Champions League nel 2018 e collezionando 203 presenze e 33 gol in tutte le competizioni.