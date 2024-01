L'ex capitano del Liverpool era uno dei tanti trasferitisi in Arabia Saudita nella scorsa estate, ma a distanza di mezza stagione potrebbe già tornare in Europa. La Juve ci sta pensando, ma l'inglese vorrebbe un prestito di 18 mesi. Le ipotesi a centrocampo tra esigenza tecnica e indice di liquidità TUTTE LE NOTIZIE DI MERCATO DI GIORNATA

Era stato uno dei trasferimenti verso l'Arabia Saudita che più aveva fatto discutere. Non per l'età (33 anni) o per la cifra investita (14 milioni), ma per ragioni sociali. Da sempre sostenitore della comunità Lgbtq+, Jordan Henderson in estate aveva scelto di trasferirsi proprio nel Paese dove l'omosessualità è illegale. Tempo sei mesi, però, e lo scenario potrebbe cambiare, con l'ex capitano del Liverpool che vorrebbe riabbracciare il calcio europeo e la Juventus che pensa al suo nome per aggiungere un tassello alla rosa di Allegri.

Scoglio durata contratto Attualmente Jordan Henderson è un giocatore dell'Al-Ettifaq, diciannove partite giocate in stagione con cinque assist. La Juve ha parlato con l'inglese per un'eventuale operazione in prestito, ma lo scoglio sarebbe la richiesta del centrocampista, che accetterebbe sì un prestito, ma di diciotto mesi. juventus McKennie rivelazione, Milik ritrova il sorriso

Obiettivo centrocampo, ma l'indice di liquidità… Ciò che è certo è che la Juve vuole un centrocampista, e dovrà piazzare il colpo coniugando l'esigenza tecnica con l'indice di liquidità che, ad oggi, è negativo, ma che potrebbe andare in positivo con l'uscita di Kean, quindi reinvestendo la cifra che risparmierebbe sul suo ingaggio. Oltre ad Henderson c'è Samardzic, che il Napoli dovrebbe aver mollato dopo aver chiuso per Traoré: la Juve si è informata, ha già parlato sia con l'Udinese che col papà del giocatore, ma non ha ancora affondato. Per quanto riguarda Ederson dell'Atalanta, invece, il club bergamasco fa muro, ma i bianconeri ci riproveranno sicuramente per giugno.