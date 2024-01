Inter, si avvicina cessione Sensi al Leicester

Il Leicester è pronto a chiudere per Stefano Sensi. C'è l'accordo con l'Inter per il trasferimento a titolo definitivo. Una buona notizia dunque in arrivo per l’allenatore del club inglese Enzo Maresca, che da tempo ha individuato nel centrocampista nerazzurro il profilo giusto per rinforzare la propria rosa

Si avvicina la cessione di Stefano Sensi con destinazione Leicester. Il centrocampista dell'Inter - la scorsa stagione in prestito al Monza - è molto vicino alla partenza per l'Inghilterra. Dopo i contatti delle scorse settimane e il successivo rallentamento dell'operazione, ora l'operazione si sta sbloccando. Sensi, in scadenza a giugno, si trasferirà a titolo definitivo in Championship (seconda divisione inglese). La trattativa si era bloccate, perché il club inglese per concretizzare l'affare aveva bisogno della cessione di un calciatore. Ma l'ostacolo dovrebbe essere superato dall'ok della Federazione, che analizzando i costi dell'ingaggio risparmiati dal Leicester con l'operazione Casadei al Chelsea, per poter effettuare operazioni in entrata. Ottima notizia per l'allenatore Enzo Maresca, che ha individuato in Sensi il rinforzo giusto per il centrocampo della sua squadra prima in Championship. Se la trattativa si concretizzerà l'Inter incasserà circa 2 milioni di euro legati alle presenze del centrocampista e all’eventuale promozione in Premier League.