Juventus, la Champions si avvicina: le prime manovre sul mercato

La Juventus pensa a Felipe Anderson in scadenza con la Lazio: non è una novità l'interessamento per il giocatore e le parti parlano da tempo. I bianconeri si sono inseriti anche nella corsa Zirkzee e puntano Calafiori. E a centrocampo…

La Juve è tornata a vincere (anche) in campionato e ora la Champions è più vicina. Punti guadagnati su Bologna e Atalanta, distanza invariate dalla Roma, ora Allegri può proseguire con più serenità verso quello che ha sempre dichiarato come obiettivo stagionale: tornare a giocare la principale competizione europea. E se dovesse concretizzarsi il ritorno in Champions, allora la Juve è già è pronta a studiare le mosse sul mercato che verrà, fermo restando del grande punto interrogativo del futuro dello stesso Allegri: resterà o meno? Intanto il club bianconero ha già un nome su tutti in cima alla lista in caso di addio, quello di Thiago Motta. calciomercato Motta alla Juve? E' il primo nome se parte Allegri

L'attacco: Felipe e Zirkzee Tema attacco, il nuovo nome sul taccuino bianconero è quello di Felipe Anderson, in scadenza con la Lazio a fine stagione, come riportato sui social da Fabrizio Romano. La possibilità è concreta, non è una novità l'interessamento per il giocatore e le parti parlano da tempo. L'altro nome è quello di Zirkzee, assoluta rivelazione della stagione: la Juve si è inserita nella corsa e ci sono già stati i primi contatti con il Bayern Monaco, visto che il club tedesco ha una clausola di recompra sul giocatore. Se così sarà, allora la Juve sarebbe disposta a trattare proprio con i bavaresi. calciomercato La Juve si muove per Zirkzee: primi contatti

Il centrocampo: Rabiot e Koopmeiners A centrocampo i nomi sono diversi, uno interno, cioè quello di Adrien Rabiot, in scadenza nel 2024 e con un futuro ancora da scrivere. Mentre gli occhi sono sempre su Koopmeiners dell'Atalanta.

La difesa: Calafiori Non poteva mancare anche uno sguardo alla difesa, con la versatilità di Calafiori nel mirino: il club bianconero resta in pole per lui, altro giocatore in luce nella super stagione del Bologna.