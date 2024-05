La Roma di De Rossi verso una rivoluzione

Il nuovo direttore sportivo della Roma Florent Ghisolfi è pronto per iniziare a programmare la prossima stagione della squadra giallorossa. Il posto nella prossima Champions League dipenderà dal piazzamento finale in campionato dell'Atalanta ma a prescindere da questo la squadra di De Rossi è avviata verso una vera e propria rivoluzione. Vediamo quali sono le linee guida

Cederà diversi giocatori Ghisolfì, già al lavoro per rinforzare la Roma. Ma 4 nomi sono intoccabili: Pellegrini, Cristante, Mancini ed El Shaarawy. Blocco azzurro con Spalletti verso l'europeo e pilastri nel progetto tecnico di De Rossi. 4 punti fermi di una Roma che ripartirà dalla loro capacità di dare continuità tecnica al nuovo corso. Cristante e Mancini non hanno mai mollato e giocato più di tutti. 51 presenze per Cristante e 4 gol. Jolly preziosissimo. 48 presenze per Mancini, leader della difesa e dai gol pesanti, 7 in totale. El Shaarawy ha garantito versatilità e capacità di sacrificio tattico nelle 47 partite disputate con 3 gol, giocando anche a destra. Pellegrini, in totale 40 presenze e 10 reti, ha ritrovato la totale centralità nel progetto De Rossi.