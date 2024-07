Leicester e Roma sono sulle tracce di Matias Soulé. Per l’argentino della Juventus, il club inglese si è già mosso offrendo 20 milioni di euro più bonus, cifra ritenuta ancora troppo bassa dai bianconeri. Inoltre, il classe 2003 sa già che Daniele De Rossi lo ammira moltissimo e lo vorrebbe in rosa per la prossima stagione ed è per questo motivo che preferirebbe restare in Italia per vestire la maglia giallorossa. Roma che nella trattativa per Soulé non vorrebbe comunque inserire contropartite tecniche.

