Il Milan ha deciso di puntare su Strahinja Pavlovic: difensore classe 2011 del Salisburgo, giocatore mancino aggressivo e allo stesso tempo tecnico. Nel 2019 fu vicino alla Lazio, che stava per acquistarlo dal Partizan per 5,5 milioni di euro: qualcosa andò storto durante le visite mediche e non riuscì a ottenere l’idoneità sportiva. Adesso il serbo sogna di riprendersi quella Serie A sfumata 5 anni fa

La sua carriera l’ha vissuta tra alti e bassi, con le valigie sempre pronte, ma soprattutto con un rimpianto che si porta sulle spalle da quando aveva 18 anni . Sulle spalle, quando di anni ne ha 23, potrebbe avere presto la maglia del Milan. Si chiama Pavlovic e ha tutte le caratteristiche che sembrano servire alla difesa di Fonseca. Aggressivo, duro, ma allo stesso tempo anche tecnico . A far gola però è una peculiarità che non ha nessuno dei difensori in rosa, e in pochi, nel panorama europeo: è un mancino . Questo consente di schierarlo come braccetto sinistro di una difesa a tre, anche se il vestito che indossa meglio rimane la difesa a quattro.

La Serie A sarebbe un riscatto per la sua carriera

Ma torniamo al rimpianto, e riavvolgiamo la pellicola all’estate del 2019. La Lazio paga al Partizan 5,5 milioni di euro, ma al momento delle visite mediche qualcosa non va e non ottiene l’idoneità sportiva. Il ritorno in patria combacia con una scalata che convincerà il Monaco a investire su di lui circa 10 milioni di euro. In Francia però non si esalta e allora la girandola di prestiti al Bruges prima e al Basilea poi. Lì viene notato dal Salisburgo, che lo pagherà 7 milioni di euro. A distanza di due anni, la richiesta degli austriaci è di 30 milioni. Sinonimo di come il talento tanto puro e cristallino di inizio carriera è tornato ad essere dominante nei suoi tratti migliori. Al punto tale da convincere il Milan a cambiare rotta: dentro il serbo e non più Emerson Royal (Salisburgo permettendo). La Serie A Pavlovic l’ha sfiorata qualche anno fa, questa sarà la settimana giusta per capire se potrà essere l’estate del riscatto.