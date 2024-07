Mathew Ryan, ecco chi è il portiere australiano

Dopo le esperienze nel Blacktown City e nei C.C. Mariners in Australia, Ryan è sbarcato in Europa con il Brugge, con cui ha vinto una Coppa del Belgio. Nel 2015 è passato al Valencia, disputando due stagioni in Spagna prima di essere girato in prestito al Genk ed essere ceduto al Brighton. In Inghilterra ha indossato anche la maglia dell'Arsenal. Nelle ultime stagioni, Ryan ha cambiato più volte squadra, passando dalla Real Sociedad al Copenaghen per poi finire nell'Az Alkmaar.