L'Udinese punta l’attaccante cileno e lavora per un suo ritorno con la maglia dei bianconeri, dopo esser arrivato in Friuli nel lontano 2008. Sul 35enne, però, ci sono anche il Marsiglia di De Zerbi e il Lille

L’Udinese non molla e continua a spingere per Alexis Sanchez. L’attaccante, svincolato dopo la sua esperienza all’Inter nella passata stagione, potrebbe dunque restare in Italia e far tappa nella sua ex squadra. L’obiettivo dei bianconeri, che nella giornata di oggi 16 luglio hanno presentato la loro maglia di casa, sarà quello di provare a convincere il cileno, considerando che su di lui ci sono anche il Marsiglia di De Zerbi e il Lille.