Gli azzurri hanno raggiunto l'accordo con il belga, ora però bisogna trattare con il Chelsea che chiede 35 milioni di euro. Prima serve però la cessione di Victor Osimhen, sempre più nel mirino del Psg. In serata la partenza per tornare in Campania prima della seconda parte del ritiro a Castel di Sangro. Conte: "Nove giorni di lavoro duro, ma ho visto tantissime cose buone"

Con la vittoria sul Mantova (3-0 grazie ai gol di Lindstrom, Spinazzola e Cheddira) si è chiusa (di fatto) la prima parte del ritiro del Napoli di Antonio Conte. Dopo carichi di lavoro pesanti, all'orizzonte doppia seduta di allenamento a Dimaro prima della partenza per la Campania (aereo alle 21.00 di oggi) per gli azzurri che si ritroveranno a Castel di Sangro per la seconda parte della preparazione. In quell'occasione, l'allenatore avrà a disposizione anche i nazionali, e chissà che il mercato non possa consentire a Conte di riabbracciare sul suolo abruzzese Romelu Lukaku. Questo il commento a fine partita: "Buon test, veniamo da nove giorni di lavoro duro dal punto di vista fisico e tattico. Tantissime cose ottime, pressione buona e linea altissima. Dobbiamo essere più bravi a gestire comandando il gioco. Vincere aiuta a vincere. C'è da lavorare e migliorare, aspettiamo l'arrivo dei nazionali e sicuramente andremo meglio. Il ritiro è stato in crescendo, siamo partiti lentamente ma poi il gruppo si è adattato. Non voglio una squadra che difenda aspettando la morte sportiva".