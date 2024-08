Agilità e velocità: Juve, chi è Wenderson Galeno

La Juventus ha messo gli occhi sul giocatore brasiliano. Il Porto chiede tra i 30 e i 35 milioni di euro. Esterno agile e molto veloce che può giocare sia a sinistra che a destra, ma anche come seconda punta. Alla scoperta di Wenderson Galeno

A caccia dell’esterno, uno dei nomi fatti e analizzati in casa Juventus è quello di Wenderson Galeno . Il giocatore è di proprietà del Porto , ma ha dato apertura ai bianconeri, con la squadra portoghese che chiede una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro . Oltre a lui, però, la Juventus riflette anche su Nico Gonzalez della Fiorentina, senza dimenticare il sogno Teun Koopmeiners , con le parole di Gasperini che lasciano presagire a una situazione ancora in bilico.

Giocatore brasiliano classe 1997. Galeno si avvicina al mondo del calcio indossando la maglia del Trindade . Il tempo di mettersi in mostra per catturare l’attenzione del Porto che lo acquista nell’estate del 2016 . Da qui, un paio di prestiti tra il 2018 e il 2019 al Portimonense e poi al Rio Ave , prima di essere ceduto nel 2019 dal Porto al Braga . Un percorso, quello con il Porto, che sembra ormai essersi concluso, ma la squadra decide di ricomprarlo nel gennaio 2022.

Agilità e velocità: le sue caratteristiche principali

Esterno agile e soprattutto molto veloce, Galeno nel corso della sua carriera ha ricoperto principalmente il ruolo di ala sinistra, ma all'occorrenza può anche essere utilizzato sulla destra e, come successo in alcune circostanze, anche come seconda punta. Punto di rifermento del Porto, Galeno nella scorsa stagione ha saltato solo 4 partite.