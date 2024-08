Nico Gonzalez è sempre più lontano da Firenze. Nelle prossime ore in programma un nuovo summit tra i dirigenti e il presidente Rocco Commisso per la situazione legata al futuro dell'argentino. Il classe 1998, che continua a mantenere la propria posizione ribadita al club di voler essere ceduto, ha nelle sue priorità la Juventus. Ma l'Atalanta, alle prese con il caso Lookman, non ha mai mollato la presa restando spettatrice interessata della vicenda. Con ogni probabilità arriverà l'ok da parte della Fiorentina alla cessione, con Nico che verrà ceduto al miglior offerente. Ecco perché i bianconeri si ritroveranno gioco forza a dover alzare l'offerta al club Viola, con la società forte della concorrenza dell'Atalanta che mette sul piatto una proposta d'acquisto (in termini economici) importante.

