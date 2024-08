Sarà una settimana calda per la Roma, impegnata in numerose trattative - sia in entrata che in uscita - in questi ultimi giorni di mercato. Dopo il dietrofront e la permanenza di Dybala nella capitale, servono altre cessioni per poter finanziare gli ultimi acquisti. Uno dei nomi caldi è quello di Tammy Abraham, arrivato in giallorosso nel 2021 in cambio di 41 milioni versati al Chelsea. A Londra potrebbe far ritorno l'inglese, però sponda West Ham. I due club sono in contatto e l'offerta degli Hammers si è avvicinata alle richieste della Roma, ma un ostacolo alla trattativa è rappresentato dall'alto ingaggio dell'attaccante che, in Italia, usufruisce anche del decreto crescita.