I numeri di Danso

In Francia dal 2021, Danso ha collezionato in maglia Lens 117 partite con 4 gol e 6 assist. Protagonista anche con la nazionale austriaca, è sceso in campo contro Francia, Polonia e Turchia agli ultimi europei in Germania, dove ha giocato tra l'altro con le maglie di Augusta e Dusseldorf. Anche un'esperienza in Inghilterra per lui, al Southampton.