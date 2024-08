Il giocatore, in uscita dalla Juventus, è alla ricerca di una nuova squadra. Il Barça ha messo da tempo gli occhi sul classe 1997, ma se non darà garanzie per l'acquisto entro 24 ore, l'entourage dell'italiano sonderà altre piste. Anche il Liverpool si è fatto avanti

Che il futuro di Federico Chiesa sia lontano dalla Juventus è ormai cosa acclarata. Il classe 1997 è di fatto alla ricerca di una nuova destinazione : non solo il Barcellona che ormai da diversi giorni ha messo gli occhi sull'esterno d'attacco. Il giocatore e il suo agente, Fali Ramadani , aspetteranno ancora circa 24 ore per capire se i blaugrana riusciranno a registrare Dani Olmo . Se il Barça non darà garanzie , allora l'entourage di Chiesa si guarderà intorno con il Liverpool di Slot che si è fatto avanti.

Oggi incontro decisivo per Koopmeiners

Intanto, la giornata di oggi, martedì 27 agosto, potrebbe essere decisiva per Koopmeiners alla Juventus, con un incontro previsto con l'Atalanta per chiudere: affare da 52 milioni di euro più 6 di bonus per avvicinarsi ai 60 richiesti dai nerazzurri. E non si molla la pista che porta a Sancho: si lavora al prestito con lo United. E si attende solo l'annuncio ufficiale di Francisco Conceiçao.