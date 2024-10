Tra i presenti alla giornata di venerdì del Festival di Trento c'era anche André Villas-Boas, ex allenatore e oggi presidente del Porto, ospite di un panel insieme a Urbano Cairo, Leonardo, Alessandro Barnaba, Stefano Caselli, Javier Tebas ed Edwin Van der Sar. Dopo gli interventi sul palco, il portoghese si è concesso alle domande dei cronisti presenti all'evento, ricordando l'affetto che ancora prova per il nostro Paese e l'Inter: "Ho bei ricordi dell'Italia, ieri sono stato a Milano e mi emoziona sempre - ha spiegato -. Ho passato un anno e mezzo che mi ha toccato nel cuore (era l'assistente di Mourinho quando lo Special One sedeve sulla panchina nerazzurra ndr). Voglio bene al calcio italiano e all'Inter. Ora non la seguo troppo, posso solo dire che Inzaghi sta facendo un lavoro straordinario". Il numero uno del Porto ha parlato, poi, del passaggio di Francisco Conceiçao alla Juve: "È un crack - ha detto -. Abbiamo fatto quest'accordo con la Juventus di prestito senza opzione: un prestito di 7 milioni che può arrivare a 10. È un giocatore importante per noi, vediamo come va. Evidentemente un talento come questo costa tanto, per quello la Juve gli ha dato questo valore. Alla fine c'era una componente emozionale, legata a suo padre e insieme al suo agente abbiamo deciso che era meglio per tutti fare quest'anno di prestito. Sta facendo bene, peccato per l'espulsione e per l'infortunio prima, però è un bravissimo giocatore che può arrivare molto in alto nella sua carriera".