Attenzione al campo ma anche, e molto, al mercato. Il Como prosegue il suo tour de force e dopo il pareggio dell'Olimpico contro la Lazio, pieno di rimpianti, si prepara ad affrontare il Milan di Conceicao nel recupero della 19^giornata slittato a martedì 14 gennaio per gli impegni dei rossoneri nella Supercoppa. Un Como già molto rinnovato nel mercato di gennaio con gli arrivi ufficiali di Butez, Diao e Coqueret (i primi due già scesi in campo contro la Lazio) e pronto a fare altre mosse. Una che sembrava molto vicina era quella per l'esterno difensivo spagnolo Fresneda dello Sporting Lisbona ma lo stesso Fabregas ha svelato un retroscena sulla trattativa: "Si fanno troppi nomi. C’è qualcuno che entrerà ma ora penso solo alla partita, non posso dire di più. Fresneda? Era un giocatore molto vicino, ma un'operazione della Juventus che riguardava anche lo Sporting Lisbona ha complicato le cose”. Il riferimento è ad Alberto Costa del Vitoria Guimaraes che potrebbe diventare bianconero nelle prossime ore.

