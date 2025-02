Come è ormai diventata consuetudine, anche in questa finestra invernale di calciomercato il ruolo da regina l'ha preso la Premier League, con una spesa complessiva di 622 milioni di dollari, a fronte di 186 milioni di entrate. In tal senso la Serie A si colloca sul podio per spese effettuate, con un importo pari a 224 milioni, mentre gli incassi sono stati 162 milioni. Tra le due si piazza la Bundesliga (spese per 296 milioni), con la Ligue 1 al 4° posto e la Liga addirittura all'11° (43,6 milioni). A chiudere la top 5, infatti, è il campionato arabo con uscite per 202 milioni. Per quanto riguarda il campionato italiano, infine, si equivalgono il numero di trasferimenti in entrata (129) e in uscita (130). Ecco chi ha speso di più:

Inghilterra: 622 milioni di dollari Germania: 296 milioni di dollari Italia: 224 milioni di dollari Francia: 210 milioni di dollari Arabia Saudita: 202 milioni di dollari