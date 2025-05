La Roma si avvicina a Gian Piero Gasperini. Dopo il vertice in mattinata a Zingonia, incontro nel quale è emersa per la prima volta la possibilità concreta di una separazione tra l'Atalanta e il suo storico allenatore dopo 9 anni, i giallorossi possono puntare il primo obiettivo per la panchina (la pista legata a Fabregas era emersa successivamente e senza sbocchi). In occasione del confronto con la famiglia Percassi, il co-proprietario Pagliuca e il direttore sportivo D'Amico, Gasperini ha chiesto formalmente al club bergamasco di poter trattare con altre squadre.

