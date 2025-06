Arrivato lunedì a Milano, l'esterno brasiliano sta svolgendo al Coni le visite mediche per l'idoneità sportiva relativa al trasferimento all'Inter dal Marsiglia. Successivamente la firma sul contratto. Affare da 23 milioni di euro più 2 di bonus, legati al percorso dei nerazzurri in Champions League

Giornata di novità importanti all'Inter. Decisivo l'incontro tra Simone Inzaghi e la società, vertice che farà luce sul futuro della panchina nerazzurra. Chi invece è pronto a diventare un nuovo giocatore interista è Luis Henrique, 23enne esterno del Marsiglia, che nella giornata di lunedì si è visto in città: "Sono molto felice. Realizzo un sogno, è la mia prima volta a Milano. Pronto per il Mondiale? Sì", ha detto all'arrivo in aeroporto. Nella mattinata di martedì sono in corso le visite mediche al Coni per l'idoneità sportiva. Successivamente ci sarà la firma sul contratto: operazione col Marsiglia da 23 milioni di euro più 2 di bonus, legati al percorso dell'Inter in Champions League.