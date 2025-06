Dopo aver raggiunto l'accordo con Chivu, la dirigenza sta valutando colpi in entrata in attacco. Occhi puntati su Hojlund del Manchester United, per il quale bisognerà aspettare il parere del nuovo allenatore così da capire se andare avanti nella trattativa e cercare l'intesa sulla formula. Attenzione anche a Bonny del Parma, che i nerazzurri avevano già cercato in passato e che è stato allenato da Chivu negli ultimi mesi

Dopo aver raggiunto l'accordo con Cristian Chivu, che nella giornata di venerdì firmerà un contratto biennale con l' Inter , il primo obiettivo dei nerazzurri (che hanno già ufficializzato Sucic e chiuso per Luis Henrique) potrebbe essere un attaccante. Occhi puntati su Rasmus Hojlund del Manchester United: dopo il parere del nuovo allenatore si deciderà se andare avanti nella trattativa e cercare l'intesa sulla formula ( un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni ). Attenzione anche a Bonny del Parma: in passato l'Inter già lo aveva cercato e ora sulla panchina nerazzurra ci sarà Chivu che lo ha allenato negli ultimi mesi.

Inter-Chivu, incontro positivo: venerdì la firma

L'Inter, dopo aver ricevuto il 'no' dal Como per Fabregas, ha individuato in Cristian Chivu il sostituto di Simone Inzaghi. Nella serata di giovedì incontro positivo tra le parti a Milano per definire gli ultimi dettagli, con l'allenatore e il club nerazzurro che venerdì si riaggiorneranno per un nuovo appuntamento che porterà alla firma del contratto.