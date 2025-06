Chivu saluta il Parma. Ora la firma con l'Inter

All'Inter è la giornata di Cristian Chivu. L'allenatore ha incontrato l’ad del Parma Cherubini per definire un accordo per la risoluzione del contratto con i gialloblù. Poi sarà ufficializzato il suo ruolo sulla panchina nerazzurra . Nel frattempo, Chivu ha salutato il Parma con un post pubblicato sui social.

"Una pagina che porterò sempre nel cuore"

Le parole pubblicate da Chivu sui social, accompagnate da un video: "Ringrazio club, staff, giocatori e tifosi per aver creduto in me e nel progetto. Insieme abbiamo superato ostacoli e scritto una pagina che porterò sempre nel cuore".