L’allenatore bianconero resterà a Torino fino al 2027, con opzione per un’altra stagione. La firma sul prolungamento del contratto è arrivata nella giornata di venerdì 13 giugno: guadagnerà 3 milioni a stagione e 1 di bonus a seconda degli obiettivi

Leggi anche Comolli: "Tudor sarà l'allenatore per il 2025-26"

Dopo la conferma del Direttore generale Damien Comolli, la notizia era nell’aria. Igor Tudor ha firmato oggi il rinnovo del suo contratto con la Juventus fino al 2027 con l’opzione per un’altra stagione (il 2028) . Guadagnerà 3 milioni di euro all'anno più uno di bonus a seconda degli obiettivi raggiunti. Ora si attende solo l’ufficialità, che arriverà nella giornata di oggi (venerdì 13 giugno).

I numeri di Igor Tudor alla Juventus

L’allenatore croato ha guidato i bianconeri per 9 partite nell’ultimo campionato ottenendo la qualificazione alla Champions League della prossima stagione. Per lui 18 punti frutto di 5 partite, 3 pareggi e 1 sconfitta. Ora il Mondiale per club negli Usa: esordio della Juventus previsto nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 contro l’Al Ain. Nel gruppo dei bianconeri anche Manchester City e Wydad di Casablanca.