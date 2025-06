2 settembre 2023 l'ultima partita

Paul Pogba non gioca una partita ufficiale da Empoli-Juventus dello scorso 3 settembre 2023, quando entrò nel secondo tempo per 28 minuti. Poi la squalifica per doping inizialmente di quattro anni ma poi ridotta a 18 mesi. Ora, da svincolato, è pronto a ripartire in Ligue 1 con il Monaco.