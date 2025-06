L’accordo tra i club è stato raggiunto nella giornata di venerdì: il centrocampista inglese classe 2001 passerà dall’Empoli in granata per 5 milioni di euro con il Chelsea che vanta il 40% sulla rivendita. Oltre ad Anjorin, il Toro accoglierà Ardian Ismajli (anche lui all’Empoli nella passata stagione) a parametro zero TABELLONE

Il Torino è pronto ad accogliere in squadra due giocatori la scorsa stagione all’Empoli. Il primo, Tino Anjorin dovrebbe essere, nelle intenzioni, il sostituto di Samuele Ricci, indirizzato al Milan. Per lui, il club di Cairo sborserà 5 milioni di euro (in caso di cessione il Chelsea vanta nei suoi confronti il 40% sulla rivendita). I due club stanno impostando le cifre della trattativa tra i due club.

In arrivo anche Ardian Ismajli

L’altro giocatore in arrivo è il difensore classe 1996 Ardian Ismaiji, anche lui nell’ultima stagione a Empoli. Nelle intenzioni dovrà sostituire Saùl Coco (che piace tantissimo in Arabia Saudita). Si trasferirà in granata a parametro zero.