Victor Osimhen è un nuovo giocatore del Galatasaray. Il nigeriano è pronto a iniziare la sua seconda avventura in Turchia, dopo che il club ha trovato l'accordo on il Napoli. Operazione da 75 milioni di euro, pagabili in più esercizi, più il 10% della futura rivendita. L'attaccante è stato accolto da un vero e proprio bagno di folla a Istanbul, per un viaggio seguito da oltre 3 milioni di tifosi

