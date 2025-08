Per l'attacco si complicano le piste che portano a Echeverri del Manchester City e a Fabio Silva del Wolverhampton. In difesa, invece, piace il classe 2005 Ziolkowski del Legia Varsavia

La Roma si allontana da Claudio Echeverri. Manca infatti l'accordo con il Manchester City, con il club inglese che lascerebbe partire il giocatore solo in prestito secco. L'argentino piace tanto ai giallorossi (che sarebbero pronti anche a occupare il secondo slot per gli extracomunitari), ma vorrebbero inserire nell'operazione il diritto di riscatto. Restando in Premier, difficile da seguire anche la strada che porta a Fabio Silva. Il Wolverhampton vorrebbe cedere l'attaccante portoghese solo a titolo definitivo, ma a una cifra a cui la Roma a oggi non può arrivare.